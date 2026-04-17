La Municipalidad convocó al acto de opción para la designación de cargos docentes

El acto se hará el próximo lunes en el Complejo Parque Norte.

Hoy 20:21

El próximo lunes 20 a las 12:30 horas en el Complejo Parque Norte, el área de Supervisión de los Jardines de Infantes de la Municipalidad de la Capital realizará el acto de opción para la designación de cargos docentes.

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Se trata de Maestras de Sección sin cargo docente titular a partir del orden N° 82 puntaje 55,67 :

1 (un) cargo de maestra de sección interina para el turno mañana en el Jardín N° 12; 1 (un) cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana en el Jardín N° 12; 1 (un) cargo de maestra de sección para el turno tarde en el Jardín N° 7; 1 (un) cargo de maestra de sección suplente para el turno tarde en el Jardín N° 13; 1 (un) cargo de maestra de sección suplente para el turno tarde en el Jardín N° 11 y 1 (un) cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana en el Jardín N° 15.

También Maestra de Música del L.O.M 2026 sin cargo docente titular, a partir del número de orden 1 y puntaje 69,02: 1 (un) cargo de maestra de música suplente para turno mañana y turno tarde en el Jardín N° 6.

Para la inscripción, los interesados deberán presentar certificados de apto médico (original y copia) con validez de dos años, declaración jurada municipal de cargos y horarios emitida por Supervisión de Jardines y los Art. Nº 16 punto 2) y Nº 17 de la ordenanza N° 547.