Irán: el paso para buques comerciales por el estrecho de Ormuz está “completamente abierto”

El jefe de la diplomacia iraní publicó la declaración en la red social X horas después de que entrara en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano.

Hoy 18:45

Irán anunció que el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto”, tras la tregua en Líbano, informó el ministro de Relaciones Exteriores Seyed Abbas Araghchi.

El jefe de la diplomacia iraní publicó la declaración en la red social X horas después de que entrara en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que siguió a un mes de enfrentamientos letales entre Israel y Hezbolá y que, según la agencia Xinhua, dejó más de 2.000 muertos.

Araghchi afirmó que los buques pueden transitar por el estrecho usando la ruta coordinada y anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio y aseguró que Teherán “accedió a no cerrar más esa vía”.

La agencia estatal IRIB citó, sin embargo, a un alto oficial militar que precisó que los buques militares tienen prohibido pasar por el estrecho y que solo los buques civiles pueden hacerlo por rutas designadas y con permiso de las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Irán había aumentado los controles sobre Ormuz después de negar el paso seguro a buques vinculados a Israel y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos contra territorio iraní el 28 de febrero. En respuesta, Teherán llegó a atacar barcos y puertos de la región, lo que de facto bloqueó la vía marítima.

Trump publicó en su red social Truth que “Irán ha accedido a no volver a cerrar el estrecho de Ormuz”, y expresó su agradecimiento al país. La declaración se produjo nueve días después del alto el fuego de dos semanas alcanzado con Irán, según consignó CNN.

Irán había comunicado previamente que permitiría el tránsito seguro de todos los buques comerciales por Ormuz, al menos mientras durara el alto el fuego de 10 días. No obstante, las autoridades iraníes no confirmaron un compromiso permanente de no amenazar el transporte marítimo en el Golfo Pérsico en el futuro.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica: normalmente por allí sale alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo crudo desde los puertos del Golfo Pérsico. Las recientes hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán generaron cortes y ataques que interrumpieron ese flujo hasta el acuerdo temporal.