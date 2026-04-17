El fiscal Pedro Simón pidió la detención e inhibición de los bienes de Chiqui Tapia y autoridades de AFA

Los acusa de haber creado una asociación ilícita para sustraerle fondos a la entidad madre del fútbol y haber lavado dinero a través de operaciones con el dólar blue, facturas truchas y compras de empresas, autos y propiedades.

Hoy 11:44

El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió este viernes al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y todo el entorno familiar y empresario que rodea a Pablo Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados incluyendo decenas de empresas, inmuebles y automotores.

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Los pedidos de prisión preventiva se fundan en que, a criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país".

Además, los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión –asociación ilícita agravada y el lavado de activos- por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.

Para Simón, Tapia en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de diferentes empresas como Real Central SRL.

La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue.