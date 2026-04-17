Invitan a participar del taller de escritura “La Bibliodera” en la Biblioteca Agustín Álvarez

La propuesta está dirigida a jóvenes y adolescentes interesados en la narrativa creativa, con eje en el terror y la fantasía.

Hoy 12:53

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de Santiago del Estero invita a participar del taller de escritura “La Bibliodera”, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en la Biblioteca Agustín Álvarez.

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La actividad está destinada a jóvenes y adolescentes que deseen explorar la escritura creativa, especialmente en los géneros de terror y fantasía. Durante el encuentro, se desarrollarán dinámicas participativas orientadas a la construcción de relatos breves, la generación de atmósferas y el desarrollo de una voz narrativa propia.

El taller se enmarca en el universo de “La Bibliodera”, una iniciativa que impulsa la lectura, la escritura y la producción cultural juvenil en la provincia, promoviendo espacios de encuentro y expresión para nuevas voces.

La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados.

Datos del taller:

Fecha: sábado 18 de abril

sábado 18 de abril Horario: de 18 a 20

de 18 a 20 Lugar: Biblioteca Agustín Álvarez

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de la Juventud o acercarse directamente al lugar del evento.

“Escribir también es una forma de hacer ruido en la noche”