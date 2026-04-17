El Centro de Jubilados Tradición inició sus talleres y el Programa Buen Vivir con amplia oferta de actividades

Las propuestas incluyen gimnasia, teatro, memoria, tejido, folclore y yoga, además de servicios de salud, viajes y actividades recreativas para adultos mayores.

Hoy 14:05

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición informó a sus socios y vecinos el inicio de los talleres de recreación y del Programa Buen Vivir, ambos subvencionados por PAMI.

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El cronograma de actividades incluye gimnasia los martes y jueves de 9:30 a 10:30; teatro los martes de 19:00 a 20:30; estimulación neurocognitiva (memoria) los miércoles de 9:00 a 11:00; tejido los miércoles de 16:00 a 18:00; folclore los viernes de 17:00 a 19:00 y yoga los martes de 18:00 a 19:00.

Centro de Jubilados Tradición

En el marco del Programa Buen Vivir, se ofrecen servicios de podología los lunes de 9:00 a 11:00, enfermería y cama coreana los martes de 9:00 a 11:00 y masoterapia los miércoles de 9:00 a 11:00, todos con atención mediante turno previo.

Además, la institución realiza viajes a distintos puntos del país y organiza fiestas mensuales. En este sentido, el próximo 23 de abril el centro cumplirá 28 años de vida institucional, celebración que será conmemorada con una cena a la canasta el sábado 25 de abril desde las 21:00.

Centro de Jubilados Tradición

Para asociarse, el requisito fundamental es ser mayor de 50 años, jubilado o no, ya que las actividades están destinadas a adultos mayores. No se aceptan menores. Los interesados deben presentar fotocopia de DNI y carnet de obra social, junto al pago de la cuota societaria, de lunes a jueves de 9:00 a 11:00 en la sede ubicada en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición.

Desde la institución informaron que todos los vecinos están invitados a participar.