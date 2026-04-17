Marcos Rojo pidió disculpas en Racing y rompió el silencio tras su expulsión ante River

El defensor habló tras días turbulentos, aclaró la jugada que derivó en su roja y se disculpó con los hinchas por la polémica en la Sudamericana.

Hoy 14:45

Luego de una semana cargada de polémicas, Marcos Rojo salió a dar la cara y pidió disculpas públicas a los hinchas de Racing Club por lo ocurrido en la Copa Sudamericana, además de referirse a su expulsión ante River Plate.

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“Quería pedirle disculpas a la gente de Racing si a alguno le molestó lo que pasó en la Sudamericana”, expresó el defensor, en referencia a las imágenes en las que se lo vio riendo junto a Cristian Medina tras la derrota ante Botafogo. “Capaz no era el momento, me equivoqué y lo reconozco”, agregó.

Sobre ese episodio, Rojo explicó que se trató de un encuentro con un excompañero y que no hubo mala intención, aunque entendió el malestar de los hinchas: “Soy así, me río, hago bromas, pero entiendo que pudo haber caído mal”.

En cuanto al partido ante River, el defensor también dio su versión sobre la jugada que terminó en expulsión. Aseguró que no tuvo intención de golpear a Lucas Martínez Quarta y que fue una acción propia del juego: “Estoy forcejeando y cuando me libero le pego sin querer. Sabía que me iban a echar”.

Además, Rojo aprovechó para pedirle disculpas al árbitro Sebastián Zunino por los insultos tras la roja, reconociendo que “hubo cosas fuera de lugar”.

El defensor también hizo autocrítica por su error en el gol de Facundo Colidio, aunque remarcó que, sacando esas jugadas, consideró que había hecho un buen partido. “Ese error marcó todo y después la roja terminó de complicarnos”, explicó.

Por último, dejó un mensaje sobre su forma de jugar: “Siempre di todo por la camiseta. Me voy a equivocar, pero nunca con mala intención”. En medio de un presente complicado y con una suspensión de cuatro fechas, Rojo intenta recomponer su imagen ante los hinchas y enfocarse en lo que viene.