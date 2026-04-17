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Stéfano Di Carlo posó junto a Claudio Tapia y Juan Román Riquelme tras el quiebre de River con la AFA

El presidente del Millonario participó de la conferencia de prensa de la Liga Profesional en la previa del Superclásico ante Boca.

Hoy 15:50

A horas de una nueva edición del Superclásico, River y Boca comenzaron a jugar su partido fuera de la cancha. En la conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga Profesional, Stefano Di Carlo reapareció públicamente junto a Claudio Tapia, en una imagen que no pasó desapercibida tras la reciente tensión entre el club de Núñez y la AFA.

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El encuentro se dio luego de que River decidiera, a comienzos de marzo, no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, en desacuerdo con su funcionamiento. En ese contexto, la foto entre ambos dirigentes marcó un gesto político en la antesala del clásico más importante del país.

Durante la presentación también tomaron la palabra Juan Román Riquelme, además de los futbolistas Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, quienes palpitaron el duelo que se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental.

Es un partido histórico, trascendental como todos los Superclásicos”, expresó Di Carlo, quien destacó la importancia de generar “las mejores condiciones” para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Por su parte, Riquelme remarcó la magnitud del encuentro y aseguró que se trata de un evento único: “Se ve en todo el mundo. Ojalá sea una fiesta y que gane el que juegue mejor”, sostuvo.

Más allá de lo futbolístico, el cruce entre River y Boca llega con un fuerte trasfondo institucional, en medio de cuestionamientos del club de Núñez hacia la conducción de la AFA. En ese escenario, la reaparición conjunta de Di Carlo y Tapia sumó un nuevo capítulo en la previa del clásico.

El partido se jugará este domingo 19 de abril desde las 17, en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

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