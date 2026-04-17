Encontraron a una perrita salchicha en la Costanera Sur y buscan a sus dueños

Una vecina la rescató y la está cuidando mientras intenta dar con su familia.

Hoy 17:28

Una perrita de raza salchicha fue encontrada en la zona de la Costanera Sur, y ahora buscan intensamente a sus dueños para poder devolverla a su hogar.

Quien la encontró es Yohana, quien decidió resguardarla y brindarle cuidados mientras aparece su familia. Según relató, la perrita se encuentra triste, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una mascota extraviada.

Salchicha perdida

“Espero que aparezcan sus dueños, está triste la perrita”, expresó con preocupación.

Quienes puedan aportar información o reconozcan al animal pueden comunicarse al número 3855890003, con el objetivo de lograr el reencuentro lo antes posible.