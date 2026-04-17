Turnos sin filas: el CIS La Banda implementa un sistema digital que agiliza la atención

La nueva plataforma permite gestionar citas médicas de manera online, sin esperas y con disponibilidad actualizada en tiempo real.

Hoy 17:28

El Centro Integral de Salud “Dr. Ricardo Pololo Abdala” dio un paso clave en la modernización de la salud pública en Santiago del Estero con la puesta en marcha de su Portal de Turnos CIS-La Banda. Tras una exitosa prueba piloto, el sistema ya se encuentra en funcionamiento y promete eliminar las tradicionales filas, optimizando la atención de los pacientes.

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La iniciativa, impulsada por la dirección del centro de salud, busca transformar el acceso a las prestaciones médicas mediante una herramienta digital que ordena y agiliza la asignación de turnos. En sus primeros días de implementación, la plataforma ya superó los mil turnos otorgados, evidenciando su impacto positivo en la gestión hospitalaria.

Una de las principales innovaciones del sistema es su agenda centralizada, que integra tres formas de acceso y garantiza información actualizada en tiempo real sobre la disponibilidad de los profesionales:

Autogestión del paciente: los usuarios pueden solicitar, modificar o cancelar turnos online, tanto para ellos como para su grupo familiar.

Admisión administrativa: el personal del hospital utiliza la misma plataforma para asistir a quienes se acercan de manera presencial.

Gestión médica: los profesionales pueden asignar turnos de seguimiento directamente desde sus consultorios, de acuerdo a su agenda.

El director coordinador del CIS La Banda, Dr. Darío Ernesto Ocaranza, destacó los resultados iniciales del sistema y remarcó que, en apenas diez días, se logró procesar una gran cantidad de turnos, reduciendo notablemente los tiempos de espera. Según explicó, dependiendo de la especialidad, los pacientes pueden acceder a una consulta el mismo día o en un plazo máximo de diez días.

Para utilizar la plataforma, solo se requiere contar con DNI y acceso a internet, sin necesidad de descargar aplicaciones. El sistema es de uso libre y gratuito, y ya se encuentra disponible para toda la comunidad a través del portal oficial del CIS La Banda.