Extraditan a Chancha por robo en Tucumán tras violento ataque rompevidrio

Un hombre conocido como Chancha fue extraditado desde Salta a Tucumán tras ser acusado de un robo violento que involucró una suma millonaria.

Hoy 17:20

El individuo apodado Chancha ha sido extraditado desde Salta hacia la provincia de Tucumán, donde enfrentará cargos por un robo perpetrado mediante un violento ataque bajo la modalidad de rompevidrio. Este incidente tuvo lugar el 6 de diciembre de 2025, cuando el acusado y un cómplice se encontraban en las cercanías de una finca en Lules.

Según el informe presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal, Lourdes Correa, “fue habido en otra provincia cuatro meses después del hecho, cuando su madre dijo que se encontraba en Bolivia”. Este dato resalta la dificultad para recuperar la elevada suma de dinero sustraída durante el robo.

El juez actuante autorizó el traslado del imputado a la comisaría de Lules, atendiendo a las condiciones de seguridad solicitadas por la defensa. Este traslado se realizó en un contexto de alta seguridad debido a la naturaleza del delito.

El robo se ejecutó cuando el acusado aprovechó la ausencia de los ocupantes de una camioneta de color roja, que se encontraba estacionada en la finca. Al romper una ventanilla trasera, sustrajo dos mochilas que contenían un total de $10.000.000, un celular de alta gama iPhone 12 Pro, así como billeteras y documentos de identidad de las víctimas.

La magnitud del robo y la violencia utilizada han generado gran preocupación en la comunidad local, así como un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad en la zona. El hecho ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta judicial contundente ante delitos de esta índole.

El caso de Chancha es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado se ha expandido en la región, lo que ha llevado a un aumento en los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para desarticular estas redes delictivas. La extradición del imputado es un paso significativo en este proceso.