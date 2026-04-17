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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 28º
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Debaten en la Legislatura la baja presencia de mujeres en espacios de poder

La charla “Liderar es transformar” se realizará este viernes en la Cámara de Diputados, con foco en la desigualdad de género en la política y la gestión pública.

Hoy 18:00
Cámara de Diputados

La Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero llevará adelante este viernes 17 de abril a las 18:30 una charla abierta para poner en discusión la baja representación femenina en los ámbitos de decisión. La actividad, titulada “Liderar es transformar: el poder de las mujeres en agenda”, se realizará en el SUM del recinto legislativo.

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El encuentro propone reflexionar sobre la persistente desigualdad de género en la política y la gestión pública, en un contexto donde los datos a nivel global muestran una marcada brecha: las mujeres ocupan apenas el 22,4% de los cargos ministeriales y el 27,5% de las bancas parlamentarias. En los puestos ejecutivos, la distancia es aún mayor, con una presencia femenina hasta tres veces inferior a la masculina.

Desde la organización señalaron que el objetivo no es solo debatir el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, sino también analizar las condiciones que permiten sostener esa participación e influir en la toma de decisiones. En ese sentido, remarcaron que la paridad es clave para el desarrollo y que incorporar perspectiva de género impacta directamente en las políticas públicas. Para inscribirte, clik aquí.

La actividad forma parte de una serie de iniciativas orientadas a repensar el liderazgo desde una mirada más empática, resiliente y transformadora. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca promover un espacio de intercambio para quienes consideran que el liderazgo del futuro se construye de manera colectiva.

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