“La Calesita” regresa a escena con una propuesta intensa y atrapante en Adatise

El teatro independiente de Santiago del Estero vuelve a cobrar fuerza con el regreso de “La Calesita”, una obra del dramaturgo Xavi Páez que inicia su segunda temporada con una propuesta renovada y una puesta que invita a la reflexión.

Bajo la dirección de Facundo Calandra, la obra se presentará en el espacio Adatise, con un ciclo de tres funciones los sábados de abril a las 22 horas. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 3854722968.

Obra de teatro

“La Calesita” plantea una historia atravesada por secretos, vínculos familiares y tensiones ocultas, centrada en la relación entre un padre, un hijo y un tercer personaje que amenaza con alterar el rumbo de sus vidas. Se trata de un thriller psicológico, construido a partir de una narrativa fragmentada.

“Es una apuesta distinta, con una historia contada en fragmentos, donde el público tiene que ir armando el rompecabezas”, explicó Calandra, quien destacó que la obra está compuesta por 10 escenas atemporales que se desarrollan de manera no lineal.

Obra de teatro

El elenco está integrado por Carlos Petrucci, Javier León Fernández y Emanuel Auad, quienes dan vida a esta trama cargada de tensión y profundidad emocional.

La obra ya fue presentada en distintos escenarios del NOA, incluyendo funciones en Salta y Jujuy, además de haber tenido una primera temporada con buena recepción del público local en el mismo espacio teatral.

“Es un drama que invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener”, remarcó el director.