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Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está prácticamente terminado

El presidente de los Estados Unidos anunció, además, que las conversaciones se celebrarán “probablemente” este fin de semana en Pakistán y no descartó su asistencia.

Hoy 17:29

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este viernes que el acuerdo para poner fin a la guerra entre Israel con Irán está prácticamente cerrado.

Anunció además que las conversaciones para un acuerdo de paz duradero se celebrarán “probablemente” este fin de semana en Pakistán.

En una entrevista telefónica con Bloomberg, Trump afirmó que Irán acordó suspender su programa nuclear indefinidamente y que no recibirá fondos congelados de Estados Unidos.

“La mayoría de los puntos principales están finalizados. Será bastante rápido”, afirmó Trump.

No descartó asistir a Pakistán

Al preguntársele si viajaría a Pakistán para firmar el posible acuerdo, Trump respondió: “Puede que sí”. Añadió que aún no decidió quién encabezará la delegación estadounidense para las conversaciones con funcionarios iraníes para la firma del acuerdo.

Trump volvió a negar que la moratoria sobre el programa nuclear iraní vaya a expirar después de 20 años. “No, es ilimitado”, afirmó Trump y escribió en sus redes sociales que Estados Unidos se quedará con todo el “polvo” nuclear de Irán sin que se haya intercambiado dinero “de ninguna manera”.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el libre tránsito, pero el bloqueo naval se mantendrá en plena vigencia en lo que respecta a Irán, únicamente, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%”, escribió Trump en otra publicación.

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