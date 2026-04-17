Estafaron a un hotel de lujo con tarjetas clonadas, volvieron y terminaron presos

La pareja tenía más de 30 tarjetas de crédito y documentación trucha. Hicieron un gasto por más de tres millones de pesos.

Hoy 16:49

Una pareja de la Ciudad de Buenos Aires terminó detenida en Dolores después de intentar estafar dos veces al mismo hotel. Primero, celebraron su aniversario con todos los lujos y, pocos días después, regresaron para repetir la maniobra, pero esta vez la policía los estaba esperando.

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El caso empezó el martes de la semana pasada, cuando Gonzalo Federico B. (40) y Estela Adriana L. (47) se alojaron en el Hotel Termal Dolores, ubicado en Belgrano y Ruta 63, dentro del Parque Termal de la ciudad usando identidades falsas.

Pagaron una suite diferencial, con servicios de spa y masajes, usando una tarjeta de crédito clonada. El gasto total superó los tres millones y medio de pesos.

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La maniobra se descubrió cuando un ciudadano de Córdoba, dueño real de la tarjeta, llamó al hotel para denunciar consumos que no reconocía. Así, la DDI Dolores inició una investigación.

Redes sociales, cámaras y un historial de estafas

Los investigadores siguieron el rastro de la pareja gracias a un número de teléfono que Gonzalo B., uno de los huéspedes, dejó en la recepción.

Revisaron las cámaras de seguridad y los vieron salir en una Renault Kangoo blanca. Además, rastrearon sus perfiles en redes sociales, donde la pareja mostraba viajes a la Costa Atlántica y estadías en hoteles de distintas provincias.

Incluso, compartieron un reel celebrando su aniversario en el hotel de Dolores, disfrutando de la pileta climatizada y una cena especial. Los agentes también confirmaron sus movimientos por las rutas a través de los registros de AUBASA.

Un regreso inesperado y la caída

Mientras la policía seguía juntando pruebas, descubrieron que la pareja había seguido la celebración en Santiago del Estero. Pero cuatro días después, el 11 de abril, las cámaras municipales detectaron de nuevo la Renault Kangoo en el Hotel Termal Dolores.

Esta vez, intentaron pagar otra estadía de alto valor, cerca de un millón de pesos, usando otra tarjeta de crédito y datos falsos. Cuando no pudieron presentar documentos y empezaron a increpar a la recepcionista, intervinieron los policías encubiertos y los detuvieron en el acto.

Más de 30 tarjetas, carnets truchos y una causa en expansión

En la requisa de la camioneta y los domicilios vinculados, la policía secuestró 21 tarjetas de crédito y 18 de débito a nombre de los detenidos, dos celulares, carnets de discapacidad falsificados, tickets de consumos y facturación del hotel, y documentación usada en las maniobras. También encontraron registros de otras posibles estafas con el mismo método.

La causa quedó en manos de las UFI N°1 y N°4 de Dolores, a cargo de los fiscales Mónica Ferré y Mario Pérez, con intervención del fiscal general Diego Escoda. La pareja está acusada de estafa, defraudación por el uso no autorizado de tarjeta de crédito y uso de documento público falso o adulterado.

La investigación sigue abierta para determinar si hay más víctimas y si la pareja repitió el fraude en otros hoteles de lujo del país.