Investigan si la esposa de Adorni mantiene contratos con el Estado

El juez Ariel Lijo pidió informes a organismos públicos tras un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli en el marco de una nueva denuncia.

Hoy 15:22

El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti.

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En ese marco, el magistrado requirió copia íntegra de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación, explicaron fuentes del caso. Entre ellos, documentos relacionados con la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; la contratación de servicios de envío masivo de SMS; provisión de mensajería SMS; implementación y soporte técnico de herramientas Jira/Confluence; servicios de correos transaccionales; y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

Además, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A., con el objetivo de analizar su composición y posibles vínculos.

Por otra parte, se requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informe si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional. En caso afirmativo, se pidió que se acompañen todas las actuaciones correspondientes a los procesos en los que hayan resultado adjudicatarias.

Las medidas se ordenaron tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, luego de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Se busca determinar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas. Stornelli aclaró en el dictamen donde pidió prueba que aún no hay imputados y se basa en la denuncia para intentar determinar si hubo algún “proceso de simulación” en contrataciones del Estado Nacional que pudieran haber generado “algún conflicto de interés” entre la esfera pública de Adorni y “actividades económicas desarrolladas” por su entorno familiar, según la denuncia de la diputada nacional Pagano.

En concreto se aludió a la consultora de la que sería socia la esposa de Adorni, que tendría como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios en diferentes organismos del Estado. Algo que se intentará determinar con las medidas de prueba ordenadas.

También se mencionó a National Shipping SA, “durante las dos últimas décadas contratista de YPF” y al grupo Foggia, en relación a la concesión del predio Tecnópolis que tramitaría bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.