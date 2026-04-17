Sergio Camacho se reunió con intendentes para fomentar obras en Salta

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, impulsa reuniones con intendentes en Salta para mejorar la eficacia de las respuestas gubernamentales a las necesidades locales.

Hoy 16:12

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, ha llevado a cabo una reunión con intendentes del Valle de Siancas y el Valle de Lerma con el objetivo de promover un abordaje integral en la atención de las demandas ciudadanas.

Este encuentro se enmarca en la estrategia del gobierno provincial para agilizar respuestas y soluciones a las inquietudes planteadas por los ciudadanos, las cuales abarcan diversas áreas del Gobierno.

Camacho enfatizó la importancia de la colaboración entre los municipios, afirmando que “es fundamental que trabajemos juntos para poder dar respuestas eficaces a la población”.

Los intendentes expresaron sus inquietudes y necesidades, lo que permitió un diálogo constructivo que busca mejorar la gestión local y optimizar recursos.

Este tipo de encuentros son parte de una serie de reuniones regionales que el jefe de Gabinete ha programado para fortalecer la relación entre el Gobierno provincial y los gobiernos municipales.

La interacción directa con los intendentes facilita el desarrollo de soluciones más adaptadas a las realidades de cada localidad, promoviendo un desarrollo equitativo en la provincia.

La iniciativa de Camacho es vista como un paso positivo hacia la modernización de la gestión pública en Salta, acercando el Estado a las necesidades de sus ciudadanos.