Una jugada de terror: intentó hacer una chilena y pateó en la cabeza a su rival

El jugador cayó al piso comenzó a convulsionar. Sus compañeros de inmediato pidieron el ingreso de personal de salud, pero ante la demora terminaron pateando a los camilleros.

Hoy 17:37

El caos se desató en la Liga de Campeones de Asia cuando un futbolista convulsionó tras recibir una patada en la cara por un despeje de chilena de un rival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jairo Da Silva, jugador brasileño del club Johor Darul Ta’zim, recibió el golpe en la cara de Ali Majrashi, del Al Ahli, quien se fue expulsado en el minuto 37. El duelo de Cuartos de Final se celebró en el Estadio King Abdullah Sports City de Jedah, Arabia Saudita.

Tras el golpe seco en el rostro y la fuerte caída de Jairo, los jugadores del Johor Darul corrieron a reclamar y pedir la entrada de la asistencia médica al ver que su compañero convulsionaba.

Los jugadores del club malasio hicieron gestos pidiendo asistencia médica antes de que el capitán Natxo Insa tomara cartas en el asunto.

A pesar de hacer señas para que acudieran con urgencia, el jugador corrió hacia el lugar donde estaba el personal médico, les dio una patada furiosa y agarró la camilla para llevarla a donde estaba su compañero tendido sobre el césped.

Majrashi fue expulsado y las imágenes lo mostraron desconsolado, con la cabeza entre las manos.

Te recomendamos: Escándalo en el final de Deportivo Madryn vs Morón: trompadas, patadas e insultos entre los jugadores

Posteriormente, se le vio llorando al final del partido. El jugador saudita también marcó un autogol, pero el Al Ahli ganó 2-1.

Según primeros reportes de la prensa saudita, Jairo se encuentra estable en el hospital.

Un periodista escribió: “El estado de un jugador del Johor Club es estable y se le realizarán radiografías de la cara y la cabeza para descartar cualquier lesión grave”.

Franck Kessie anotó el gol del empate justo antes del descanso. El extremo brasileño Galeno adelantó al Al Ahly a los diez minutos de la segunda parte.

Su gol resultó decisivo, ya que el equipo saudita avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.