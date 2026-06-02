Revelan un video de Barrelier realizando encuestas sobre violencia de género y derechos sociales una década atrás

El material, difundido por un programa televisivo, muestra al acusado por el crimen de Agostina Vega recorriendo su barrio en 2015 para relevar opiniones sobre aborto, violencia de género y matrimonio igualitario.

Hoy 20:27

Un video registrado hace más de una década y difundido recientemente por la producción de A24 volvió a poner el foco sobre la figura de Barrelier, señalado como el presunto autor del homicidio de Agostina Vega.

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Las imágenes, correspondientes al año 2015, lo muestran realizando un trabajo de relevamiento en su barrio, donde entrevistaba a vecinos sobre distintos temas de actualidad y debate social, entre ellos la violencia de género, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

En el registro audiovisual se observa a Barrelier recorriendo las calles con planillas en mano, formulando preguntas y solicitando a los entrevistados que fundamentaran sus respuestas. Durante las conversaciones, hombres y mujeres expresaban distintas posturas sobre los temas planteados, mientras él tomaba nota de las opiniones recogidas.

Entre algunas de las respuestas registradas en el video aparecen expresiones vinculadas al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y reflexiones sobre la violencia en la sociedad. El material también permite observar la dinámica de las entrevistas y la interacción que mantenía con los vecinos durante el relevamiento.

La difusión de estas imágenes generó repercusión debido al contraste entre el contenido de las encuestas y las acusaciones que años más tarde recaerían sobre Barrelier. El hecho de que abordara cuestiones relacionadas con derechos, violencia y convivencia social otorgó una nueva dimensión al interés que despertó el archivo.

Además de documentar las consultas realizadas, el video refleja aspectos de su relación cotidiana con los habitantes del barrio. Según se aprecia en las imágenes, mantenía un trato cordial con los entrevistados, saludando y despidiéndose mientras avanzaba con el trabajo de campo.

La aparición de este material suma un nuevo elemento al análisis público sobre la trayectoria y el perfil de Barrelier antes de que su nombre quedara vinculado a uno de los casos criminales que más conmoción generó en la opinión pública.