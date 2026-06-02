“Esto es por Agostina y para que se sepa la verdad”: habló el padre de la adolescente y pidió justicia

Gabriel Vega reclamó que la atención vuelva a centrarse en el crimen de su hija y cuestionó la difusión de versiones sobre su vida privada. También apuntó contra quienes intentan politizar el caso y exigió que todos los responsables sean identificados y condenados.

Hoy 20:58

En medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su padre, Gabriel Vega, brindó una conferencia de prensa junto a su abogada para reclamar que el foco de la investigación se centre en esclarecer el crimen y determinar todas las responsabilidades alrededor del caso.

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Antes de comenzar a hablar, el padre de la joven pidió un gesto que conmovió a los presentes. “Lo primero que quiero decir es que desde que pasó lo de Agostina nadie hizo un minuto de silencio por ella. Entonces, a todos los que están en esta sala y a todos los que están escuchando, hagamos un minuto de silencio por Agostina”, expresó.

Luego sostuvo que el principal objetivo de la conferencia era volver a poner la atención sobre la víctima y el avance de la causa. “Esto es por Agostina y para que se sepa la verdad de una vez por todas, que se centre el foco en ella, en toda la investigación y en la gente que es cómplice de esta situación”, manifestó.

En otro tramo de sus declaraciones, apuntó duramente contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen. “No sé ni cómo llamarlo ni cómo describirlo. Al psicópata, enfermo hijo de mil p*, no tiene nombre”, afirmó con evidente indignación.

Por su parte, la abogada de la familia pidió terminar con las especulaciones y cuestionó la exposición de aspectos privados de la vida de la adolescente. “Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. No importan las decisiones que tomaba porque eso no la define. Era una víctima. Basta de juzgar y basta de revictimizar”, señaló.

La letrada también cuestionó el tratamiento que algunos sectores hicieron del caso. “Suben fotos de ella cuando iba a bailar y no cuando iba a la escuela. No hablemos más de la intimidad de Agostina”, insistió, al reclamar respeto por la memoria de la adolescente.

Más adelante, Gabriel Vega se refirió a versiones que circularon en los últimos días y que vinculaban a su hija con un supuesto embarazo. “Estuve viendo ciertas cosas de que mi hija estaba embarazada. Había un hijo de mil p* que la asesinó. Pónganse un segundo en mis zapatos, en los de la madre y en los de sus abuelos. Nos están haciendo daño y no están respetando a mi hija”, expresó.

El padre de la adolescente también aseguró que buscará que se investigue a todas las personas que pudieron haber tenido algún grado de participación en el caso. “Esta persona que hizo eso y las personas que están implicadas la van a pagar, porque tienen que ir todos presos”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó los intentos de utilizar políticamente el crimen de su hija y pidió mayor sensibilidad frente a una situación que conmueve a toda la sociedad. “Gente de la política ha estado aprovechándose del asesinato de mi hija. ¿En qué cabeza cabe? Tengan un poquito de empatía”, reclamó.

Gabriel Vega también dejó una advertencia que resumió su preocupación por el futuro. “A mi hija la asesinaron. Así como asesinaron a mi hija, va a haber un montón de Agostinas así. Eso es lo que no tiene que volver a pasar y tenemos que estar unidos como sociedad. Tienen que caer todos los que tienen que caer”, concluyó.

Además, el padre de la adolescente dejó entrever que la familia considera que aún quedan muchos aspectos por esclarecer en la causa y sostuvo que la investigación no debería darse por concluida con la detención de Claudio Barrelier. “Esto no ha terminado y es lo que quiero que traten de entender. Está claro que hay algo mucho más grande detrás de esta situación”, afirmó.

En la misma línea, la abogada de la familia apuntó contra el historial delictivo del principal acusado y cuestionó que haya recuperado la libertad pese a antecedentes previos. “Antes de esta locura que hizo con esta pobre criatura cometió otros hechos aberrantes. Es un depravado, un violador serial, un enfermo. No tiene que haber más Barrelier”, expresó.

La letrada también puso el foco en el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que el acusado nunca debió haber estado nuevamente en libertad. “Este tipo nunca tendría que haber estado en la calle. Tiene que rendir cuentas quien corresponda. No es normal que una persona que secuestra a una mujer, la mete adentro de una casa y la mantiene atada y desnuda, esté en la calle a los 20 días”, cuestionó.

Finalmente, dejó una de las frases más contundentes de la conferencia al asegurar que las señales de alarma existían desde mucho antes del crimen. “A Agostina Vega la empezaron a matar hace un montón de tiempo”, afirmó, al reclamar que se investiguen todas las responsabilidades alrededor del caso.

Por otra parte, Gabriel Vega aclaró que actualmente no mantiene relación con la madre de Agostina Vega y evitó pronunciarse sobre sus decisiones o declaraciones públicas. “Lo que ella diga o haga, cada uno toma sus propias decisiones”, señaló.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando en la Justicia con Claudio Barrelier detenido como principal sospechoso y nuevas medidas orientadas a determinar si existieron otras personas involucradas en el crimen de Agostina Vega.