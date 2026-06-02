¿Cómo viven los bomberos voluntarios? "Zorrito" Martínez entró al cuartel y lo mostró en Panorama Play

En el Día del Bombero Voluntario, "Zorrito" Martínez visitó el cuartel de Capital, compartió una merienda con el personal y mostró en Panorama Play cómo es su trabajo cotidiano.
El segundo programa de "Qué, ¿no me has visto?", la propuesta de streaming de Panorama Play, tuvo este martes un segmento especial dedicado a reconocer la labor de quienes arriesgan su vida al servicio de la comunidad.
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En el marco del Día del Bombero Voluntario, que se celebra cada 2 de junio en todo el país, Jorge "Zorrito" Martínez visitó el cuartel de los Bomberos Voluntarios de la Capital, donde compartió una jornada cargada de emoción, reconocimiento y agradecimiento.
Durante la visita, el movilero llevó un agasajo para el personal del cuartel, con una merienda destinada a homenajear a los hombres y mujeres que integran la institución y que diariamente trabajan de manera desinteresada para asistir a la comunidad en situaciones de emergencia.
Además de compartir un momento distendido junto a los bomberos, "Zorrito" recorrió las instalaciones del cuartel y dialogó con los integrantes del cuerpo activo, quienes le explicaron cómo es su rutina de trabajo, los desafíos que enfrentan en cada intervención y el compromiso que implica estar disponibles las 24 horas para acudir ante incendios, accidentes y distintos tipos de emergencias.
La recorrida permitió a los espectadores conocer desde adentro el funcionamiento de una institución fundamental para Santiago del Estero, así como también el esfuerzo y la vocación de servicio que caracteriza a sus integrantes.