¿Cómo viven los bomberos voluntarios? "Zorrito" Martínez entró al cuartel y lo mostró en Panorama Play

En el Día del Bombero Voluntario, "Zorrito" Martínez visitó el cuartel de Capital, compartió una merienda con el personal y mostró en Panorama Play cómo es su trabajo cotidiano.

Hoy 20:02

El segundo programa de "Qué, ¿no me has visto?", la propuesta de streaming de Panorama Play, tuvo este martes un segmento especial dedicado a reconocer la labor de quienes arriesgan su vida al servicio de la comunidad.

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En el marco del Día del Bombero Voluntario, que se celebra cada 2 de junio en todo el país, Jorge "Zorrito" Martínez visitó el cuartel de los Bomberos Voluntarios de la Capital, donde compartió una jornada cargada de emoción, reconocimiento y agradecimiento.

Durante la visita, el movilero llevó un agasajo para el personal del cuartel, con una merienda destinada a homenajear a los hombres y mujeres que integran la institución y que diariamente trabajan de manera desinteresada para asistir a la comunidad en situaciones de emergencia.

Además de compartir un momento distendido junto a los bomberos, "Zorrito" recorrió las instalaciones del cuartel y dialogó con los integrantes del cuerpo activo, quienes le explicaron cómo es su rutina de trabajo, los desafíos que enfrentan en cada intervención y el compromiso que implica estar disponibles las 24 horas para acudir ante incendios, accidentes y distintos tipos de emergencias.

La recorrida permitió a los espectadores conocer desde adentro el funcionamiento de una institución fundamental para Santiago del Estero, así como también el esfuerzo y la vocación de servicio que caracteriza a sus integrantes.