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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 28º
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Sergio Feferovich llega a Santiago con un espectáculo que invita a vivir la música desde adentro

“La Música de las Ideas” se presentará el 24 de abril en el Paraninfo de la UNSE, con una propuesta participativa que combina humor, pedagogía y emoción.

Hoy 17:35

El reconocido pianista, director y divulgador argentino Sergio Feferovich se presentará el próximo 24 de abril a las 21 horas en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con su espectáculo “La Música de las Ideas”, una propuesta escénica que rompe con los formatos tradicionales y propone una experiencia interactiva con el público.

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Con una sólida formación académica —es doctor en Música por la Johns Hopkins University—, Feferovich ha logrado consolidar una carrera que combina rigor intelectual con una destacada capacidad para comunicar de manera clara, accesible y entretenida. Su estilo se caracteriza por fusionar humor, sensibilidad artística y herramientas pedagógicas para acercar la música a todo tipo de audiencias, incluso a quienes no tienen formación previa.

Lejos de ser un concierto convencional o una simple charla, “La Música de las Ideas” propone un vínculo directo entre el escenario y el público. Desde el comienzo, los espectadores son invitados a participar activamente a través de dinámicas que incluyen coros improvisados, juegos musicales y momentos de interacción que generan cercanía y complicidad.

Así, cada función se convierte en una experiencia colectiva única, donde la música se vive no solo como espectáculo, sino también como un espacio de encuentro, descubrimiento y disfrute compartido.

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