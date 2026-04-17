Finde a puro rugby: los equipos santiagueños salen a la cancha por la Liga del Norte Grande

Old Lions, Santiago Rugby y Lawn Tennis jugarán este sábado por la Fecha 6, en una jornada que también incluye actividad de los juveniles.

Hoy 17:52

El rugby santiagueño vivirá un fin de semana cargado de actividad con la disputa de la Fecha 6 de la Liga del Norte Grande, donde Old Lions, Santiago Rugby y Santiago Lawn Tennis saldrán a la cancha este sábado en busca de resultados clave.

La agenda comenzó el viernes con el tradicional Encuentro de rugby infantil en Old Lions, y continuará con partidos importantes tanto en Primera como en divisiones formativas.

En la capital santiagueña, Old Lions será local ante Universitario de Salta, líder e invicto del certamen, que viene sorprendiendo con un rendimiento sólido. El conjunto dirigido por Pablo Bascary, en tanto, buscará recuperarse tras un arranque irregular en el que solo pudo ganar en el debut, por lo que el cruce aparece como una gran oportunidad para levantar.

Por su parte, en el norte de la ciudad, Santiago Rugby recibirá a Tigres, uno de los candidatos naturales al título que actualmente ocupa el tercer puesto, pese a dividir su atención con el Torneo del Interior.

En tanto, Santiago Lawn Tennis afrontará un compromiso clave en Salta, donde visitará a Gimnasia y Tiro. El equipo del parque Aguirre llega en alza tras su triunfo ante Santiago Rugby y buscará otra victoria que le permita despegar en la tabla y llegar fortalecido al clásico frente a Old Lions.

También juegan los juveniles

Las categorías M17 y M19 de los tres clubes también tendrán actividad ante los mismos rivales, en distintos horarios, mientras que los prejuveniles (13 y 14 años) participarán de un encuentro durante la mañana.

Trial para el seleccionado M17

En paralelo, el pasado miércoles 15 se llevó a cabo un trial de jugadores categoría 2009 (M17) en el Centro de Alto Rendimiento, con el objetivo de comenzar a delinear una primera convocatoria para el seleccionado santiagueño.

La jornada estuvo encabezada por el head coach Miguel Brevetta, junto a Juan Pablo Agüero y Pablo Bascary, y reunió a más de 65 jóvenes de Old Lions, Lawn Tennis, Santiago Rugby y Añatuya.

Se conformaron cuatro equipos que disputaron partidos de 25 minutos, en un encuentro marcado por la intensidad, el compromiso y el talento, dejando buenas sensaciones de cara al armado del seleccionado provincial.