Sin Fausto Vera, así formaría River para enfrentar a Boca en el Superclásico

Coudet debe rearmar el mediocampo debido a la baja del volante, quien se lesionó ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

Hoy 16:05

El triunfo de River ante Carabobo dejó más preocupación que alivio de cara al partido más esperado: el Superclásico. El equipo de Eduardo Coudet no podrá contar con Fausto Vera ni Juanfer Quintero, ambos descartados por lesión para el duelo frente a Boca.

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La baja más sensible es la de Fausto Vera, quien se había consolidado como titular en el mediocampo. El volante de 26 años sufrió un esguince del ligamento colateral medial grado dos en la rodilla derecha durante el inicio del partido ante el conjunto venezolano. Aunque intentó continuar, debió salir y los estudios confirmaron que tendrá una recuperación de entre dos y tres semanas.

Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reconfigurar una zona clave del equipo. En ese escenario, aparecen dos nombres como principales candidatos: Juan Cruz Meza y Kevin Castaño.

Meza llega con el envión de una buena actuación ante Carabobo y, pese a su juventud, ganó terreno en la consideración para meterse en el once titular. En cambio, Castaño viene de rendimientos irregulares: fue titular en el último partido, no tuvo una buena noche y recibió silbidos de los hinchas, aunque su experiencia podría inclinar la balanza.

Como opción más relegada aparece Giuliano Galoppo, que también está en carpeta pero corre desde atrás en la pelea por un lugar en el equipo.

En medio de este panorama, Aníbal Moreno y Tomás Galván se perfilan como titulares seguros en el mediocampo para el Superclásico, que se jugará este domingo en el estadio Monumental.

La probable formación de River

River saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Kevin Castaño e Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Con bajas sensibles y dudas en el armado, River llega al cruce con Boca obligado a reinventarse en uno de los partidos más determinantes del semestre.