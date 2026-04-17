Eduardo Llugdar representó al Poder Judicial en las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes

Durante el evento, que se extendió durante dos jornadas consecutivas, reconocidos juristas disertaron sobre diversas temáticas de relevancia jurídica.

Hoy 16:06

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar, participó en las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes, que contó con la presencia de más de 40 jueces y juezas de las máximas instancias judiciales de todo el país.

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Asistieron también, autoridades políticas, legisladores y representantes de los distintos estamentos académicos y judiciales de las provincias y de la Justicia Federal.

El acto formal de apertura de las Jornadas, realizadas en la ciudad de Santa Fe, tuvo como principales oradores al presidente de la sede anfitriona, Dr. Rafael Gutiérrez, y a la titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), Dra. Emilia María Valle.

Durante el evento, se desarrollaron una serie de exposiciones sobre materias jurídicas relevantes. En ese sentido, el Dr. Cristian Abritta disertó sobre “Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En tanto, el Dr. Daniel Erbetta, expuso sobre el tema: “Política criminal y reforma penal”, mientras que el Dr. Enrique Zuleta Puceiro, en su exposición se refirió a "El Poder Judicial ante los desafíos de la nueva complejidad social".

Asimismo, la Dra. Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brindó una conferencia magistral denominada “Estándares del sistema interamericano para la protección de la independencia judicial”.

Reunión de Comisión Directiva

Por otra parte, el magistrado santiagueño participó de la reunión semi presencial de Comisión Directiva de la Ju.Fe.Jus, que se realizó en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

En la oportunidad, se dio lectura al informe del estado financiero de la entidad y de la situación institucional de cada una de las jurisdicciones, a cargo de los vicepresidentes regionales.

Asimismo, la presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), Dra. María del Carmen Battaini brindó un informe de la situación actual de la institución. Seguidamente, se hizo lo propio con el informe del Instituto Federal de Innovación Tecnología y Justicia IFITEJ y de las Comisiones de Trabajo y Foros de la Ju.Fe.Jus, a cargo del Dr. Ariel Gustavo Coll.

Además, tuvo lugar la reunión de la REFLEJAR con la participación de representantes de las distintas escuelas de capacitación judicial del país, organismo en el que el Dr. Llugdar es vicepresidente primero.