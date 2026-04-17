Abril y el Horóscopo Chino: signos que inician un nuevo ciclo

Abril, según el Horóscopo Chino, es un mes de transformación en el que ciertos signos cerrarán ciclos y comenzarán nuevas etapas en sus vidas.

Hoy 15:37

No todos los ciclos terminan con claridad, pero abril llega con una energía distinta. Según el Horóscopo Chino, este mes estará atravesado por movimientos internos y externos que empujarán a ciertos signos a dejar atrás lo conocido y abrirse a una nueva vida.

En el universo del Horóscopo Chino, los cambios no siempre son suaves. A veces implican decisiones difíciles, cierres emocionales o giros inesperados. Sin embargo, también representan oportunidades de crecimiento y evolución personal.

Uno de los signos más impactados será la Serpiente. Con una fuerte energía de transformación, este signo sentirá que ya no puede sostener ciertas situaciones. Abril será el momento de soltar, incluso si eso implica enfrentar lo desconocido.

El Caballo también vivirá un proceso intenso. Acostumbrado al movimiento, este mes deberá detenerse y tomar decisiones que definirán su futuro. El Horóscopo Chino indica que este cierre de etapa estará vinculado a lo laboral o a proyectos personales que ya no encajan.

El Perro, en tanto, encontrará en este mes una oportunidad para reconstruirse. Después de atravesar momentos de incertidumbre, podrá dejar atrás cargas emocionales y comenzar una etapa más liviana y alineada con sus deseos.

Más allá de los signos puntuales, el Horóscopo Chino marca que abril será un mes de transición. No se trata solo de finales, sino de nuevos comienzos que se gestan a partir de esas decisiones.

La clave estará en no resistirse al cambio. Aceptar que algunas etapas deben cerrarse es el primer paso para abrir otras puertas. Y aunque el proceso no siempre sea fácil, el resultado puede ser profundamente transformador.