La Universidad de Navarra lanza un innovador estudio sobre el consumo de vino y su impacto en la salud, buscando 10.000 voluntarios en España para un ensayo de cuatro años.

Hoy 14:58

La Universidad de Navarra, reconocida institución educativa en Pamplona, ha iniciado un estudio ambicioso que investiga los efectos del consumo moderado de vino en la salud. Este ensayo clínico, respaldado por el Consejo Europeo de Investigación, tiene una duración de cuatro años y tiene como objetivo reclutar a 10.000 voluntarios en toda España.

La investigación busca proporcionar datos científicos sobre una de las preguntas más debatidas en la medicina preventiva: ¿es más beneficioso consumir vino con moderación o abstenerse por completo del alcohol?

El proyecto, denominado UNATI (Universidad de Navarra Trial Initiative), se considera el estudio más grande del mundo sobre los efectos del vino en la salud. Los participantes deben tener entre 50 y 75 años, residir en España y consumir al menos tres bebidas alcohólicas por semana.

Una vez que los voluntarios se inscriban, serán asignados aleatoriamente a dos grupos distintos. El Grupo 1 consumirá vino tinto diariamente con las comidas, cumpliendo con los límites recomendados por salud pública, mientras que el Grupo 2 se abstendrá de consumir alcohol y recibirá bebidas sin alcohol como vino 0 % o cerveza sin alcohol.

Durante los cuatro años del estudio, los investigadores evaluarán diversos indicadores de salud, incluyendo riesgos de cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, síntomas depresivos y mortalidad general. El objetivo es determinar si existen diferencias significativas en la salud entre quienes beben vino moderadamente y quienes no beben alcohol.

A pesar de la confusión acerca de si se trata de una iniciativa gubernamental, el estudio es liderado por la Universidad de Navarra, una universidad privada con una sólida trayectoria en medicina preventiva y salud pública. Este proyecto se financia con fondos públicos europeos, lo que garantiza la independencia y transparencia de los resultados.

Hasta el momento, más de 6.500 personas se han registrado para participar, aunque la convocatoria sigue abierta. Los seleccionados recibirán atención médica gratuita, asesoramiento nutricional y materiales para cumplir con su grupo asignado, siempre que mantengan un compromiso constante.

El vino tinto ha sido un componente esencial de la dieta mediterránea, y este estudio podría ayudar a esclarecer si sus beneficios se deben al alcohol o a otros factores. Los resultados preliminares se esperan entre 2028 y 2029, y podrían influir en las políticas de salud pública en España y Europa.