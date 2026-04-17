Impactante video: conduce con el camión en llamas por el medio de la calle para evitar una explosión

El hecho se produjo mientras el conductor descargaba combustible frente a la terminal central de autobuses, una zona densamente transitada de Hasakah.

Hoy 15:21

Un camión cisterna de combustible ardió el 17 de abril de 2026 en la ciudad de Hasakah, Siria, generando una peligrosa estela de fuego al intentar alejar el vehículo encendido de una estación de servicio. Según los primeros informes consignados por medios del país, el siniestro dejó siete heridos y destruyó 11 automóviles y un autobús.

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El hecho se produjo mientras el conductor descargaba combustible frente a la terminal central de autobuses, una zona densamente transitada de Hasakah.

De acuerdo con fuentes por la prensa local, el conductor decidió desplazar el vehículo en llamas para evitar una explosión de gran magnitud en la estación. La maniobra generó una línea de llamas a lo largo de la vía, incrementando el alcance del incendio.

Este episodio se inscribió en una secuencia de incidentes asociados a combustibles y movimientos militares que han marcado la región de Hasakah durante el año en curso.

Según la dirección de Salud de Hasakah, todos los afectados presentaron lesiones leves y permanecieron en condición estable. Esta cadena de eventos recordó a múltiples incidentes similares ocurridos en años anteriores, aumentando las tensiones vinculadas no solo a riesgos civiles sino también a la seguridad energética de la zona.

El intento por evitar una catástrofe

Las autoridades confirmaron que el conductor trasladó el camión cisterna en llamas para salvar la estación de servicio, una medida que provocó la destrucción de 11 coches y un autobús en la ruta.

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Equipos de emergencia actuaron con rapidez para sofocar las llamas. La dirección de Salud reportó siete heridos, todos con lesiones leves y bajo control médico. El incidente se sumó a otras situaciones recientes vinculadas al almacenamiento y transporte de combustibles en Hasakah, un enclave afectado también por movimientos de fuerzas armadas en las últimas semanas.

La operación de descarga de combustible coincidió con un contexto de elevada inestabilidad operacional en la región. Las autoridades sanitarias destacaron que no se produjeron víctimas fatales gracias a la intervención inmediata, aunque la destrucción material resultó considerable.

La dirección de Salud de Hasakah informó que la rápida respuesta de los equipos de emergencia resultó clave para evitar víctimas mortales y contener una posible explosión en la concurrida zona de la terminal central. Emergió así un nuevo foco de preocupación en torno a la seguridad de la infraestructura energética y el tránsito urbano en zonas estratégicas al norte de Siria.

Siete personas resultaron heridas tras el incendio de un camión cisterna que, al intentar ser retirado de una estación de servicio, dejó una estela de llamas que destruyó automóviles y un autobús en Hasakah.

Las autoridades atribuyeron el origen del siniestro a la maniobra del conductor para impedir una explosión mayor, en un contexto de repetidos incidentes vinculados al combustible en la región. La consecuencia inmediata fue la rápida actuación de los servicios de emergencia y la confirmación de lesiones menores en todos los afectados.

Un segundo informe recogido por medios regionales detalló que la operación de control del fuego se completó en menos de una hora gracias al despliegue de bomberos y personal sanitario, minimizando así el alcance del daño estructural.

Entre los vehículos afectados por la línea de fuego estuvieron 11 autos particulares y un autobús interurbano que se encontraban estacionados frente a la terminal central de Hasakah.