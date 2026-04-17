La comunidad de Villa Figueroa se prepara para celebrar sus 166 años

Habrá torneos deportivos, feria de emprendedoras, inauguraciones y un show en vivo como cierre de los festejos.

Hoy 12:09

La comunidad de Villa Figueroa se prepara para conmemorar el 166° aniversario de su vida institucional con una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y recreativas organizadas por la Comisión Municipal, encabezada por María Bravo.

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Según informaron desde la comuna, el viernes 24 de abril desde las 16:30 se llevará a cabo un torneo de vóley y fútbol, tanto femenino como masculino, en el Polideportivo Municipal. Se espera la participación de numerosos jóvenes de la zona en una jornada pensada para promover el deporte y la integración.

Los festejos centrales tendrán lugar el 30 de abril a partir de las 19:30, con un acto protocolar que contará con la presencia de autoridades provinciales. Durante la ceremonia también se realizará la inauguración de viviendas sociales, en un paso importante para la comunidad.

Como parte de la celebración, se desarrollará además la Feria de Mujeres Emprendedoras en el predio de la comuna, donde trabajadoras locales podrán exhibir y vender sus productos, fortaleciendo la economía regional.

El cierre estará marcado por un show en vivo, pensado para que vecinos y visitantes disfruten de una noche festiva en un nuevo aniversario de Villa Figueroa.