"Hay una naturalización del conflicto y de discursos agresivos que no son ajenos a los jóvenes"

El politólogo Diego Ramos analizó en Radio Panorama el impacto social de las amenazas en escuelas y advirtió sobre un contexto de violencia discursiva y angustia colectiva.

Hoy 13:39

En medio de la preocupación generada por amenazas y pintadas en distintos establecimientos educativos de Santiago del Estero, el politólogo Diego Ramos analizó la situación en diálogo con Radio Panorama y sostuvo que existe una “naturalización del conflicto” que también alcanza a los jóvenes.

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El especialista se refirió a los mensajes intimidatorios detectados en baños de colegios, donde se advertían posibles ataques, lo que generó conmoción e incertidumbre en toda la provincia. En ese marco, consideró fundamental el rol de las familias y las instituciones educativas.

“Frente a este escenario, los protocolos afectivos y emocionales que tenemos como padres se deben activar para encontrarnos con nuestros hijos, dialogar y también acompañarlos en lo que están atravesando”, señaló. Además, remarcó la necesidad de reforzar espacios de contención dentro de las escuelas mediante una “pedagogía del encuentro”.

Ramos advirtió que estos episodios no pueden analizarse de forma aislada, sino en el marco de un contexto social más amplio. “Hay una naturalización del conflicto, de discursos agresivos y de una construcción bélica que baja como una cascada y repercute en la sociedad. Esto no es ajeno a los jóvenes”, afirmó.

En ese sentido, también apuntó a la responsabilidad de la dirigencia política en la forma en que se expresan públicamente. Según indicó, ciertos mensajes contribuyen a instalar una lógica de confrontación que impacta en el entramado social.

El politólogo sostuvo además que la situación económica y la incertidumbre influyen en el estado emocional de la población. “Tener sociedades angustiadas es peligroso. La falta de horizontes y las dificultades para llegar a fin de mes generan un escenario de vulnerabilidad”, explicó.

Finalmente, consideró que la Argentina atraviesa una etapa compleja, marcada por la caída de expectativas y una creciente sensación de angustia, lo que, según advirtió, requiere respuestas integrales tanto desde el Estado como desde la comunidad.