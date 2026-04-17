La Banda celebrará el “Día del Animal” con un importante encuentro

Habrá vacunación, desparasitación, adopciones responsables, charlas y actividades recreativas para toda la familia.

Hoy 14:43

La municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizará un importante encuentro para celebrar el Día del Animal el miércoles 29 a las 15 en el Paseo Trujillo, situado sobre la Av. Besares.

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De este modo, el encuentro comprenderá vacunaciones y desparasitación de mascotas, adopciones responsables, charlas de concientización y la entrega de turnos para castraciones.

También habrá una feria de emprendedores, juegos de entretenimiento para los más pequeños y talleres educativos para todos aquellos que quieran participar.

Cabe recordar que el Día del Animal en Argentina se celebra el 29 de abril, para recordar el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la defensa de los derechos de los animales en el país.

Más allá de homenajear a las mascotas, es un día para concientizar sobre el bienestar animal, la tenencia responsable y combatir el maltrato y el abandono.