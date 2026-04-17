Vecinos del barrio El Rincón participaron en una charla sobre Chagas

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Chagas y estuvo a cargo de agentes sanitarias y educadoras para la salud.

Hoy 14:39

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 6 del barrio El Rincón brindó un taller en alusión al “Día Mundial del Chagas” que se conmemoró el pasado 14 de abril.

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Dicha actividad se desarrolló el día jueves en horas de la mañana y estuvo a cargo de las agentes sanitarias y educadoras para la salud que trabajan en el centro asistencial mencionado.

Participaron pacientes de la sala de espera que tuvieron la oportunidad de acceder a contenido vinculado a esta enfermedad, por ejemplo, síntomas, fases, prevención y diagnóstico.

Gracias a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio de La Banda, a través de los CAMM, sigue fortaleciendo la atención en el primer nivel de salud que es fundamental para prevenir y controlar enfermedades como el Chagas.