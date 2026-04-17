El Gobernador recibió a destacados cirujanos argentinos en Casa de Gobierno

Son 30 especialistas de todo el país que participarán de una jornada científica en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 13:44

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes por la mañana la visita de 30 prestigiosos médicos cirujanos de distintos puntos del país, quienes se encuentran en Santiago del Estero para participar de una jornada científica que se desarrollará en la ciudad de Las Temas de Río Hondo.

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Los especialistas también tienen previsto aprovechar su visita a la provincia para conocer diferentes atractivos turísticos en Capital y Termas que ya forman parte del patrimonio santiagueño.

Durante el encuentro en Casa de Gobierno, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.

Entre los profesionales estuvo el representante de Santiago del Estero, Dr. Carlos Salas, junto con el Dr. Eduardo Santibañes, uno de los referentes de la medicina argentina, pionero en trasplantes hepáticos en el país. También el Dr. Juan Pekolj y el Dr. Oscar Mazza, quien es actualmente presidente de la Asociación Argentina de Cirugía.

Los profesionales comentaron al gobernador las actividades previstas para estos días, además de los proyectos y planes para el corto y mediano plazo en los que están involucrados los cirujanos más prestigiosos del país.

Suárez, por su parte, agradeció la visita y destacó el valor de la presencia en Santiago del Estero de cirujanos del más alto nivel, reunidos para seguir avanzando en la especialidad con el fin de elevar la prestación de servicios de salud en todo el país, con una mirada federal, con especialistas de diferentes provincias, motivo por el cual les deseó el mayor de los éxitos en el desarrollo de las jornadas.