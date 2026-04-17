Notificaron a un colegio sobre el fallo judicial que ordena garantizar la inclusión escolar de un niño

La medida fue formalizada este viernes por un oficial de justicia y marca un precedente en materia de educación inclusiva.

Hoy 13:57

Un oficial de justicia notificó formalmente este viernes, pasado el mediodía, a las autoridades de una institución educativa sobre la resolución judicial que ordena asegurar la inclusión y continuidad escolar de un niño.

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El procedimiento se concretó en un establecimiento privado de calle Pringles, en cumplimiento de un fallo que hizo lugar a una acción de amparo impulsada por la madre del menor, la abogada María Belén Molina, tras un prolongado proceso sin respuestas satisfactorias.

Según explicó la letrada, la decisión de acudir a la Justicia fue tomada luego de entre seis y siete meses de gestiones y recopilación de pruebas, que incluyeron más de cien fojas. “La Ley de Educación reconoce el derecho de todos a acceder a la educación, pero en algunos casos ese derecho se ve limitado en instituciones privadas”, señaló.

Molina, quien se autorepresentó junto a dos colegas, destacó que el alcance del fallo trasciende el caso individual. “Esta resolución no es solo por mi hijo, es para todos los niños en condición de discapacidad. Es un antecedente importante que puede ser utilizado en otras situaciones similares”.

En ese sentido, consideró que la intervención judicial refuerza la obligación de las instituciones educativas de garantizar la inclusión y el respeto por los derechos de los estudiantes, especialmente en contextos donde existen barreras para su acceso o permanencia.

Finalmente, la madre del menor dejó un mensaje dirigido a otras familias: “Sé lo difícil que es atravesar este proceso. Soy una madre que defiende a su hijo y lo va a seguir haciendo. Es importante animarse a reclamar cuando los derechos no se cumplen”, expresó.