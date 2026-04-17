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Central Argentino volvió a festejar con una goleada ante Banfield

El Albo fue contundente y se impuso por 3-0 ante su gente para confirmar su buen arranque en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

17/04/2026

Central Argentino volvió a festejar en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol y lo hizo con autoridad. El conjunto Albo derrotó 3-0 a Banfield ante su gente y confirmó su muy buen arranque en el certamen local.

El equipo local abrió el marcador rápidamente. A los 9 minutos del primer tiempo, Tomás Mines apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad a Central Argentino desde el inicio.

Antes del descanso, el Albo volvió a golpear. A los 42 minutos, Emiliano Pérez amplió la diferencia y dejó el partido bien encaminado para el dueño de casa.

Ya en el complemento, Central Argentino terminó de liquidar la historia. A los 17 minutos del segundo tiempo, Franco Orieta convirtió el 3-0 definitivo para sellar una noche perfecta para los dirigidos por Pablo Ledesma.

Con este resultado, Central Argentino suma dos triunfos en dos presentaciones y se afianza como uno de los protagonistas en el comienzo del campeonato. Por su parte, Banfield sufrió su segunda derrota consecutiva, luego de la caída en la primera fecha frente a Vélez de San Ramón.

En la próxima jornada, el Albo recibirá a Instituto Santiago, mientras que el Taladro visitará a Sarmiento en busca de recuperarse.

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