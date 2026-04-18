Farmacias de Salta podrían interrumpir atención a afiliados del PAMI

Las farmacias de Salta alertan sobre la posibilidad de suspender la atención a afiliados del PAMI debido a la falta de pagos adeudados que pone en riesgo el servicio a jubilados.

Hoy 01:37

La crisis financiera entre el PAMI y sus prestadores ha alcanzado un nuevo umbral que podría afectar gravemente la atención a los jubilados. Las farmacias de Salta han emitido una advertencia clara: podrían dejar de atender a los afiliados en un plazo corto si no se regularizan los pagos adeudados. "Estimo que no mucho más de una semana", afirmó Susana Carrasco, presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias de Salta.

La problemática se agrava en medio de los atrasos en el cumplimiento de los compromisos por parte de la obra social nacional. Carrasco explicó que el PAMI se había comprometido a saldar su deuda pendiente a fines de marzo, pero a la fecha, no se ha concretado dicho pago. "Se habían comprometido a cancelar toda la deuda pendiente a fines de marzo, estamos a 13 de abril, aún no se concretó esa cancelación", subrayó.

El impacto de esta situación ya se hace evidente en la operativa diaria de las farmacias. "Las farmacias no están pudiendo proveerse normalmente para poder brindar un servicio acorde a los pacientes de PAMI", advirtió Carrasco, quien describió un sistema de funcionamiento con márgenes financieros muy ajustados. "Nosotros tenemos que pagar las reposiciones quincenalmente, en algunos casos incluso semanalmente, y tenemos un atraso importante en lo que hace el PAMI", detalló.

La consecuencia directa de los retrasos es la ruptura de la cadena de abastecimiento. "Se corta directamente el crédito de la droguería para con la farmacia", explicó Carrasco. Ante este panorama, las farmacias enfrentan una disyuntiva: recurrir a un crédito para saldar sus deudas o dejar de atender la obra social.

Sin embargo, la opción de recurrir a créditos parece inviable en el contexto actual. "Incurrir en un descubierto o en un crédito bancario hoy por hoy es prácticamente inaccesible", sostuvo Carrasco. Por lo tanto, el escenario más probable es el corte del servicio si no se recibe una respuesta inmediata.

La falta de provisión de medicamentos dejaría a los jubilados en una situación crítica. Aunque Carrasco no pudo precisar la cifra exacta de la deuda, señaló que esta problemática trasciende a Salta y es parte de un convenio a nivel nacional. "Es un convenio a nivel nacional", explicó, refiriéndose a los acuerdos que el PAMI mantiene con diferentes entidades del sector farmacéutico.

Además, Carrasco indicó que el incumplimiento no es un caso aislado. "Si la deuda es así con nosotros, debe ser algo parecido con los demás prestadores", afirmó, aludiendo a clínicas y otros servicios de salud que también reportan atrasos. El margen de tolerancia del sector es cada vez más estrecho, y Carrasco reiteró: "No mucho más de una semana". Sin embargo, hasta el momento no ha habido novedades sobre la regularización de los pagos.