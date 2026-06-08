Alerta y destrucción en Filipinas por un fuerte terremoto de 7,8 grados

Un violento terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, dejando al menos 32 víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según reportes oficiales. El epicentro se ubicó frente a la isla de Mindanao , una de las regiones más pobladas del país, donde se concentraron los mayores daños materiales y humanos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El movimiento telúrico se registró a unos 20 kilómetros de la provincia de Sarangani y se sintió con gran intensidad en distintas zonas del sur filipino, así como también en regiones cercanas de Indonesia, particularmente en la isla de Sulawesi. La magnitud del fenómeno obligó a activar alertas de tsunami en varios países del área, aunque horas más tarde fueron levantadas tras no registrarse olas destructivas.

Las autoridades filipinas confirmaron que muchas de las víctimas murieron a causa de derrumbes, caída de escombros y deslizamientos de tierra, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre estructuras colapsadas.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una respuesta inmediata del Estado y aseguró que el gobierno nacional movilizó recursos para asistir a las zonas afectadas. Equipos militares, brigadas de rescate y personal sanitario fueron desplegados en distintos puntos de Mindanao, donde también se habilitaron centros de evacuación.