Activó el botón antipánico y detuvieron a su expareja por violar una restricción judicial en Las Termas

La rápida intervención policial permitió detener a un hombre acusado de violar una restricción judicial, luego de que su expareja activara el sistema de emergencia.

Hoy 11:21

Un hombre fue aprehendido en la ciudad de Las Termas de Río Hondo luego de que su expareja activara el botón antipánico al advertir su presencia en inmediaciones de su domicilio, en un claro incumplimiento de una medida judicial vigente.

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El hecho se registró cuando la mujer utilizó el dispositivo de alerta del programa Santiago Acompaña, lo que permitió una rápida intervención de efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental N° 6. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación denunciada.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el sujeto fue identificado como Javier Alejandro Álvarez, quien presuntamente violó una prohibición de acercamiento dispuesta por la Justicia. Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro ordenó su aprehensión inmediata y traslado a sede policial.

El acusado quedó alojado en la sección alcaidía, a disposición de la Justicia interviniente, mientras la causa continúa bajo investigación y se avanzan con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el hecho.

Como antecedente, se informó que Álvarez había sido asistido días atrás en el CIS Termas por una herida de arma blanca. En aquella ocasión, manifestó haber sido víctima de un supuesto intento de robo, aunque no se registró ninguna denuncia formal sobre ese episodio.