Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 18º
X
Policiales

Activó el botón antipánico y detuvieron a su expareja por violar una restricción judicial en Las Termas

La rápida intervención policial permitió detener a un hombre acusado de violar una restricción judicial, luego de que su expareja activara el sistema de emergencia.

Hoy 11:21

Un hombre fue aprehendido en la ciudad de Las Termas de Río Hondo luego de que su expareja activara el botón antipánico al advertir su presencia en inmediaciones de su domicilio, en un claro incumplimiento de una medida judicial vigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró cuando la mujer utilizó el dispositivo de alerta del programa Santiago Acompaña, lo que permitió una rápida intervención de efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental N° 6. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación denunciada.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el sujeto fue identificado como Javier Alejandro Álvarez, quien presuntamente violó una prohibición de acercamiento dispuesta por la Justicia. Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro ordenó su aprehensión inmediata y traslado a sede policial.

El acusado quedó alojado en la sección alcaidía, a disposición de la Justicia interviniente, mientras la causa continúa bajo investigación y se avanzan con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el hecho.

Como antecedente, se informó que Álvarez había sido asistido días atrás en el CIS Termas por una herida de arma blanca. En aquella ocasión, manifestó haber sido víctima de un supuesto intento de robo, aunque no se registró ninguna denuncia formal sobre ese episodio.

TEMAS las termas
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así es el fixture completo del Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos
  2. 2. Un joven pelea por su vida tras un choque de motos en Ruta 7: el otro conductor huyó y terminó aprehendido
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 8 de junio: se espera una jornada más fresca y con probabilidad de lluvias
  4. 4. La Banda: aprehenden a un hombre y secuestran marihuana en un operativo
  5. 5. Investigan la muerte de un joven apuñalado durante una gresca en La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT