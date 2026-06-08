La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse y cerró mayo en 2,1%

El índice porteño acumuló una suba del 14% en los primeros cinco meses del año, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad. Alimentos, salud, educación y vivienda fueron los rubros con mayor incidencia.

Hoy 11:26

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo, lo que marcó una nueva desaceleración respecto del 2,5% registrado en abril. Con este resultado, el índice porteño acumuló una suba del 14% en los primeros cinco meses de 2026.

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Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA), la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor porteño llegó al 33,1%. El dato es una de las primeras referencias oficiales sobre la evolución de los precios durante mayo y suele ser observado como un anticipo de la medición nacional que difundirá el Indec.

La dinámica del mes estuvo explicada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud y educación. En conjunto, esas divisiones explicaron buena parte del avance del índice general.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,8% mensual y se ubicó por encima del promedio general. Dentro de esa categoría, se destacaron los incrementos en verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%.

También registraron subas la leche, productos lácteos y huevos, con un aumento del 3,7%, y pan y cereales, con una variación del 2,6%. En contraste, las frutas mostraron una baja del 3,4%, lo que ayudó a compensar parcialmente el avance del resto de los alimentos.

Las carnes y derivados, uno de los rubros que más había presionado en meses anteriores, tuvieron una suba moderada del 0,5% durante mayo.

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2%, impulsada por subas en alquileres, gastos comunes y ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua.

Por su parte, salud registró un incremento del 3%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga. En tanto, educación fue una de las divisiones con mayor suba mensual, con un avance del 3,1%, explicado por aumentos en las cuotas de establecimientos de enseñanza formal.

Otros rubros también mostraron incrementos durante mayo. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 2,9%, información y comunicación avanzó 2,2%, recreación y cultura aumentó 1,8%, mientras que cuidado personal, protección social y otros productos registró una suba del 2%.

Al analizar los componentes del índice, los bienes aumentaron 2% mensual y acumularon una variación interanual del 27,9%. Los servicios, en tanto, subieron 2,2% en mayo y alcanzaron una variación interanual del 36,2%.

Dentro de los subíndices, los precios regulados fueron los que más avanzaron en el mes, con una suba del 2,8%. Allí impactaron principalmente los aumentos en medicina prepaga, cuotas educativas y tarifas residenciales de agua. Los estacionales, en cambio, tuvieron una variación leve del 0,1%.

Con este resultado, la inflación porteña volvió a mostrar una desaceleración por segundo mes consecutivo, luego del 3% registrado en marzo y el 2,5% de abril.