El Gobierno modificó el sistema de control de semillas y proyecta más exportaciones

La normativa sobre semillas tiene un nuevo protocolo para la identidad varietal, según se comunicó en el Boletín Oficial y por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un mensaje por redes sociales.

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La medida fue dispuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), a través de la resolución conjunta 3/2026, que establece como uno de los principales parámetros que se obtendrán muestras en el primer punto de entrega del grano.

“A partir de hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina”, posteó Adorni y enfatizó que la medida permitirá “recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas”.

En ese contexto, el jefe de Gabinete afirmó que “cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo” y que “gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de US$4000 millones anuales”.

La medida establece que el muestreo alcanzará a la totalidad de las entregas efectuadas por los agricultores de las especies que cuenten con un método de identificación varietal aprobado por el Inase.

Además, el nuevo modelo plantea que en el primer punto de entrega del grano (un acopio, por ejemplo) se tomarán muestras que podrán ser utilizadas no solo para realizar análisis de condiciones típicas de calidad o humedad sino también para identificar la variedad utilizada.

Desde un punto de vista técnico, Agricultura indicó que “las muestras solo podrán ser analizadas por las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que hayan suscrito convenios o estén habilitadas por el Inase para identificar la variedad vegetal”.

Aseguraron que “el objetivo de este nuevo esquema es garantizar el correcto uso de las variedades protegidas, la transparencia en el mercado de semillas, proteger los derechos de los obtentores y sobre todo constituye un incentivo clave para fomentar la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial”.

Puntualizaron que “este protocolo se aplicará a los nuevos cultivares que resulten inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares a partir de la publicación de la Resolución”.