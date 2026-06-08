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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 15º
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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 8 de junio: se espera una jornada más fresca y con probabilidad de lluvias

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el inicio de la semana llegará con un leve descenso térmico y chances de precipitaciones durante la madrugada. Para el martes se anticipa un marcado descenso de la mínima.

Hoy 01:50

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 8 de junio se presentará con condiciones inestables durante las primeras horas del día en Santiago del Estero, aunque con una mejora gradual hacia la mañana y la tarde.

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La temperatura mínima prevista es de 15°C, mientras que la máxima alcanzaría los 20°C, valores algo inferiores a los registrados durante los últimos días. Además, existe entre un 40% y un 70% de probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada, mientras que el resto de la jornada transcurriría sin precipitaciones.

En cuanto al estado del cielo, se esperan condiciones parcialmente nubladas durante la mañana, con cielo mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado durante la noche. Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día.

Para el martes, el organismo anticipa una jornada con temperaturas más bajas, con una mínima de apenas 11°C y una máxima cercana a los 20°C, manteniéndose las condiciones estables y la nubosidad variable en la provincia.

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