Alabarces reflexionó sobre Leo Dan: "Ser popular no garantiza calidad, pero cuando lo sos tantos años es porque hay algo ahí"

El sociólogo Pablo Alabarces, autor del libro Te he prometido una tesis sobre Leo Dan analizó durante un diálogo con Radio Panorama el lugar del cantante santiagueño en la cultura argentina.

Hoy 09:53

El sociólogo y ensayista Pablo Alabarces analizó la figura de Leo Dan en diálogo con Radio Panorama, a partir de su libro “Te he prometido una tesis sobre Leo Dan”, donde reflexiona sobre el lugar del artista en la cultura popular argentina.

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Según explicó, el disparador de su trabajo fue la escasa repercusión intelectual tras la muerte del cantante. “Lo que disparó toda esta reflexión fue que Leo Dan se murió y nadie escribió una línea sobre Leo Dan”, afirmó.

Alabarces aclaró que su abordaje no parte de una valoración musical tradicional, sino de su trayectoria como investigador. “No escuché los discos y no lo tengo como proyecto, lo que tengo es lo que me dejaron los años de trabajo con la cultura popular y lo que he leído sobre su muerte”, señaló.

Pablo Alabarces

En ese marco, sostuvo que la popularidad sostenida en el tiempo no puede ser ignorada. “Mis preferencias musicales son otras, pero en este texto reclamo que el hecho de ser popular no te garantiza calidad, pero cuando lo sos durante tantos años, es porque hay algo ahí”, expresó.

Para el sociólogo, Leo Dan forma parte de un grupo de artistas profundamente arraigados en determinados sectores sociales. “Hay artistas que pertenecen ligados eternamente al amor de las clases populares”, indicó.

En su análisis, también comparó la recepción social de otros músicos populares. “El público rockero que odiaba sutilmente a Palito Ortega le agradeció el rescate de Charly García, pero no comenzaron a escucharlo”, sostuvo. En contraste, mencionó que con Sandro se produjo un cambio en la valoración social hacia el final de su carrera.

Sin embargo, remarcó que en el caso de Leo Dan esto no ocurrió. “Nunca cambió, siempre fue de las clases populares y particularmente de las mujeres de las clases populares”, explicó, al tiempo que vinculó su obra con lo cotidiano: “Está muy ligada a lo femenino, música para planchar, como le dicen en Colombia, la música que acompaña las tareas domésticas”.

Finalmente, destacó la vigencia del artista más allá de las modas o legitimaciones culturales. “Tuvo 60 años de carrera, no fue solo que ‘le dieron manija’, hay que quedarse con núcleos pesados que impactan en la memoria y en el amor popular, como con el Indio, no es solo por la buena música”, concluyó.