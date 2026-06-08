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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 16º
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La inspiradora historia de Richard Montañez, de conserje a vicepresidente de PepsiCo

Richard Montañez, hijo de inmigrantes mexicanos, transformó su vida y la industria de los snacks con su innovadora idea de Cheetos Flamin' Hot.

Hoy 10:22

Richard Montañez, un mexicano de origen humilde, ha logrado convertirse en un referente en la industria alimentaria tras su impresionante recorrido desde la limpieza de pisos hasta la vicepresidencia de PepsiCo.

Creció en un campo de trabajo para inmigrantes en el sur de California, donde vivió con sus diez hermanos en un apartamento de una habitación, experiencias que moldearon su carácter y determinación.

“Tengo un doctorado en pobreza, hambre y determinación”, afirmó Montañez en una entrevista reciente, destacando que la adversidad puede ser un motor de innovación.

Desde una edad temprana, Montañez mostró un espíritu emprendedor. Recuerda con nostalgia su primer día de escuela, cuando su madre le preparó un burrito, lo que le hizo sentir diferente y lo llevó a vender burritos a sus compañeros por 0,25 dólares cada uno.

A pesar de sus luchas académicas, Montañez encontró su camino en el mundo laboral cuando fue contratado como conserje en Frito-Lay, gracias a la ayuda de su futura esposa para llenar su solicitud de empleo.

La idea de los Cheetos Flamin' Hot surgió de una situación inesperada en la línea de producción, donde una máquina falló y los Cheetos no recibieron el famoso queso en polvo. Montañez experimentó en casa, añadiendo chile en polvo a los Cheetos, inspirado por un vendedor ambulante de su barrio.

La aceptación de su creación fue inmediata entre amigos y familiares, lo que lo motivó a presentar su idea al entonces director ejecutivo de Frito-Lay, Roger Enrico, quien había alentado a todos los empleados a asumir un rol activo en la compañía.

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