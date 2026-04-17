Argentinos busca acercarse a los octavos ante Atlético Tucumán en La Paternal

El Bicho llega en alza y busca consolidarse, mientras que el Decano necesita un milagro para seguir con chances.

Hoy 06:03

Argentinos Juniors recibirá a Atlético Tucumán este sábado desde las 21.45 en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El local quiere quedar a un paso de los playoffs, mientras que la visita está obligada a ganar para sostener una ilusión que parece lejana.

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El Bicho atraviesa un buen presente: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y suma 23 puntos, lo que lo mantiene prendido en la pelea de la Zona B. Sin embargo, viene de una caída 3-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, donde además sufrió la baja de Hernán López Muñoz, expulsado y pieza clave del equipo.

Más allá de esa ausencia, el equipo intentará aprovechar la localía para dar un paso decisivo: si gana, quedará muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs, uno de los grandes objetivos del semestre.

Del otro lado, el presente de Atlético Tucumán es mucho más complicado. El equipo de Julio César Falcioni viene de empatar 0-0 ante Tigre y solo ganó dos de sus últimos nueve partidos, números que lo dejaron en el puesto 13 con 10 puntos.

Con este panorama, el Decano necesita ganar los tres partidos que le quedan y esperar una serie de resultados para clasificarse, un escenario casi imposible a esta altura del torneo.

Así, Argentinos buscará confirmar su gran momento, mientras que Atlético Tucumán intentará aferrarse a una última chance en un duelo con mucho en juego en La Paternal.

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