Familia en Jujuy necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Un informe de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos revela que en marzo de 2026, una familia tipo en Jujuy necesitó $1.396.662,66 para no caer en la pobreza.

Hoy 02:24

Según el último informe de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec), se ha registrado un aumento significativo en el costo de vida en Jujuy. En marzo de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes requirió $1.396.662,66 para cubrir sus necesidades básicas y evitar ser considerada pobre.

La Canasta Básica Total (CBT) mostró un incremento del 5% en comparación con el mes anterior, lo que refleja un crecimiento interanual del 39,1%. Este aumento impacta directamente en los hogares jujeños, que enfrentan mayores dificultades para satisfacer sus necesidades esenciales.

Además, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, también experimentó un aumento del 4,9% mensual. Esto indica una creciente presión sobre los recursos de las familias en la provincia.

El informe detalla que un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, necesitó $1.102.866 para no caer en la pobreza. Esta cifra subraya la diversidad en las necesidades económicas según la estructura familiar.

Por su parte, una familia de cinco integrantes, conformada por una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año, requirió un ingreso de $1.518.701. Estos datos reflejan la realidad económica que enfrentan las familias jujeñas y la creciente brecha entre los ingresos y el costo de vida.

El informe de la Dipec indica que el costo de vida en Jujuy sigue en aumento, lo que plantea serios desafíos para los hogares en la provincia. Los datos son un llamado a la acción para abordar las necesidades económicas de la población y buscar soluciones efectivas a la crisis.