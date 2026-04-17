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Alarma en Pozuelos: amenazas con mención de “granada casera” contra un colegio a través de Instagram

Una madre advirtió que su hija había recibido una solicitud sospechosa de una cuenta de Instagram.

Hoy 21:47
escuela pozuelos

Autoridades judiciales y policiales investigan graves amenazas dirigidas contra el Colegio San Cayetano, de la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo, tras la circulación de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Según consta en la denuncia radicada por el rector del establecimiento, el hecho fue advertido luego de que una madre informara que su hija, alumna de segundo año, había recibido una solicitud en Instagram de una cuenta identificada como “HAMSTER.6239644”.

Al aceptar dicha solicitud, la estudiante visualizó imágenes con mensajes de alto contenido violento dirigidos hacia la comunidad educativa. Esta situación también fue reportada por otra alumna del mismo curso, quien habría recibido el mismo contenido.

Entre los textos difundidos, se podían leer frases como:

“Lo mismo le va a pasar en el San Cayetano…”

“…van a m… todos…”

“…no es una broma…”

“…el miércoles 22…”

En otro de los mensajes se hacía referencia a:

“…una g…… casera…”

“…los vamos a m………”

Además, en el fondo de las imágenes se advertían frases como:

“jueves tiroteo…”

“…esto va a ser una m……”

Ante ello, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la recolección de pruebas, incluyendo capturas de pantalla de los mensajes, y la elevación de las actuaciones a su fiscalía.

En el caso interviene personal de la Comisaría Comunitaria N° 58, que además lleva adelante recorridos preventivos y refuerza la presencia policial en la zona, con el objetivo de prevenir cualquier eventualidad y llevar tranquilidad a la comunidad.

Hasta el momento, no se logró identificar a la persona responsable de la cuenta desde la cual se habrían emitido las amenazas, por lo que la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

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