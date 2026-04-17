Andrea del Boca habló tras su accidente en Gran Hermano y dejó abierta la puerta a un regreso

La actriz contó que continúa con controles médicos y enfocada en su recuperación. Aunque evitó confirmar una vuelta al reality, aseguró que “todo puede ser”.

Hoy 23:55

Días después del accidente que la obligó a abandonar temporalmente Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca rompió el silencio y compartió con el público detalles sobre su salud y su futuro dentro del reality. Su evolución positiva alimenta las expectativas sobre una eventual vuelta, pero la actriz dejó en claro que hoy su única prioridad pasa por el bienestar físico y la recuperación.

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En una entrevista exclusiva con SQP (América TV), mientras se dirigía a una consulta médica para controlar las heridas en su boca, Andrea fue abordada por un cronista que quiso saber cómo transita estos días fuera de la casa. “Sí, todo bien. Gracias por venir”, respondió de entrada, mostrando cordialidad y agradecimiento a la prensa. Sobre el accidente y el proceso de recuperación, fue directa: “Tengo que ir al médico, justamente. Estoy curándome”.

La actriz se mostró cauta respecto a los rumores sobre un posible regreso al reality: “Por ahora tengo ganas de curarme”. Sin embargo, ante la pregunta sobre la chance de volver en un repechaje, no cerró la puerta del todo: “Todo puede ser. Besos, besos”. Consultada sobre las versiones que circularon respecto a supuestos arreglos contractuales o económicos, Andrea fue tajante: “No tengo ni idea de lo que me están hablando. Lo único que quiero es curarme. Y los dientes”. Cuando el cronista mencionó las versiones sobre un posible acuerdo para su salida, la actriz insistió: “No sé qué se está diciendo. No, bueno, el accidente, chicos. Tengo los dientes flojos todavía, así que imagínate. Les mando besos. No quiero llegar tarde”.

Más tarde, tras la cita médica, Andrea volvió a dialogar con SQP y dio detalles sobre su estado actual: “Estoy bien. Vengo del médico, del cardiólogo. Mirá, para que veas, me estoy haciendo un Holter. Bien”. Sobre el estado de su boca, precisó: “Tengo... Verás cómo estoy. Y tengo una placa de plástico para, porque están flojos los dientes”. Al recordar el momento del accidente, no dudó en calificarlo: “Fue horrible, horrible. Gracias. Besos a Yanina, Pía, a Nico, que sé que están”.

La actriz también respondió con humor a las especulaciones sobre su regreso a la casa: “A mi casa”. Cuando le aclararon que se referían a Gran Hermano, bromeó: “No me hagas reír, que se me parte la boca”. Reiteró que, por el momento, está enfocada en “ponerse bien” y no piensa en otra cosa.

Andrea del Boca evitó opinar sobre las declaraciones de Ricardo Biasotti, el padre de su hija Anna, en el Senado en el marco de la jornada contra las falsas denuncias, y prefirió despedirse amablemente: “Que tengan un lindo fin de semana”. Agradeció el apoyo recibido y remarcó que, aunque la posibilidad de regresar a la casa no está descartada, no dará ningún paso hasta estar completamente recuperada.

El accidente vivido por Andrea dentro del reality puso en primer plano el cuidado físico y la exposición a situaciones inesperadas en este tipo de formatos televisivos. Por ahora, la actriz se mantiene alejada de las especulaciones y rumores, enfocada en sus controles médicos y en el proceso de sanación. La expectativa por su regreso crece, pero su mensaje es claro: la salud, siempre, es lo primero.

Esto salió al aire luego de que Anna, la hija de la actriz, diera detalles del estado de salud de su mamá. En diálogo con Intrusos (América), Anna precisó que su madre sigue recibiendo atención médica y se encuentra de buen humor. “Se está curando. Por suerte está atendida súper bien, tiene al dentista, tiene la placa, se está curando el labio, así que está todo bien”, afirmó.

La joven destacó el acompañamiento recibido desde la producción de Telefe y el deseo de la actriz de regresar a la pantalla. “¡Tiene una adrenalina por volver esta mujer!”, dijo entre risas, aludiendo al entusiasmo de su madre por volver a participar en el programa.