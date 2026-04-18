Modelo Dagna Mata denuncia falta de pago por su trabajo con Nodal

La modelo Dagna Mata ha denunciado que no ha recibido el pago por su participación en el videoclip 'Un vals' de Christian Nodal, generando un debate sobre las condiciones laborales en la industria del entretenimiento.

Hoy 05:31

La modelo Dagna Mata, reconocida por su participación en diversos proyectos de la industria de la moda y videos musicales, ha acaparado la atención mediática tras revelar que no ha recibido el pago correspondiente por su participación en el videoclip 'Un vals', del cantante Christian Nodal.

La viralidad del video ha provocado una serie de comparaciones sobre su imagen física con las cantantes Cazzu y Ángela Aguilar, generando una ola de comentarios y polémica en las redes sociales.

En una reciente entrevista con un programa de televisión estadounidense, Mata confirmó que todavía no ha recibido su remuneración. “Todavía no”, respondió brevemente cuando se le preguntó sobre el estado de su pago.

Según lo indicado por la modelo, el acuerdo inicial estipulaba que el pago debía realizarse en un plazo de 30 días, un periodo que ya se ha extendido considerablemente sin que se concrete la compensación esperada.

“Al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. Muchas veces estamos en una posición vulnerable, en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”, manifestó Mata.

Además, Dagna Mata mencionó que ya se encuentra en conversaciones con sus abogados para evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales contra el equipo de producción del videoclip, aunque no pudo ofrecer más detalles sobre el proceso en curso.

Este caso ha suscitado un debate significativo en las redes sociales sobre las condiciones laborales en producciones audiovisuales y el tratamiento hacia modelos y colaboradores en la industria del entretenimiento.