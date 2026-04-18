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Boca confirmó los convocados para el Superclásico ante River

Claudio Úbeda dio la lista de 24 futbolistas para el duelo del domingo en el Monumental, con varias ausencias por lesión y decisiones tácticas.

Hoy 07:27

Luego del entrenamiento de este viernes en el predio de Boca Juniors, Claudio Úbeda definió la nómina de 24 convocados para el Superclásico frente a River Plate, que se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental. Entre las principales novedades aparecen las ausencias de Kevin Zenón, Lucas Janson y Agustín Martegani, quienes quedaron afuera por decisión futbolística.

A estas bajas se suman las obligadas por lesión de Agustín Marchesín, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Edinson Cavani, lo que obligó al entrenador a reconfigurar la lista. En ese contexto, Zenón perdió terreno en la consideración, mientras que Janson también quedó relegado tras haber tenido protagonismo a comienzos de año. Por su parte, Martegani sigue sin sumar minutos desde hace más de un año.

En el arco, Boca contará únicamente con Leandro Brey y Javier García, debido a la lesión del titular. El plantel se concentrará desde las 23 en un hotel de Ezeiza, buscando reducir distracciones y fortalecer la convivencia en la previa de un partido clave. Este sábado por la mañana realizarán el último entrenamiento antes del clásico.

La lista completa de convocados de Boca para el Superclásico:

  • Leandro Brey
  • Javier García
  • Lautaro Di Lollo
  • Lautaro Blanco
  • Nicolás Figal
  • Marcelo Weigandt
  • Juan Barinaga
  • Marco Pellegrino
  • Malcom Braida
  • Ayrton Costa
  • Leandro Paredes
  • Williams Alarcón
  • Milton Delgado
  • Alan Velasco
  • Ander Herrera
  • Santiago Ascacíbar
  • Tomás Belmonte
  • Tomás Aranda
  • Camilo Rey Domenech
  • Exequiel Zeballos
  • Milton Giménez
  • Miguel Merentiel
  • Adam Bareiro
  • Ángel Romero

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