Aparecen más personas que reclaman millones de dólares a los socios del financista Martín Maldonado

Otros cuatro damnificados, de Santiago, Córdoba y Buenos Aires, se suman a la denuncia realizada por el Dr. Diego Lindow, por supuesta defraudación.

Hoy 08:29

Más malas noticias para la firma UM Argentina Inversiones SA. Aparecieron nuevos damnificados que reclaman la devolución de varios millones de dólares a los socios del financista Martín Maldonado, quien fuera hallado ahorcado en una vivienda del barrio privado El Timbó.

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A la denuncia ya interpuesta por el Dr. Diego Lindow, quien representa al inversionista cordobés Alejandro Martín Marchese, en las próximas horas se le sumarían otras nuevas cuatro víctimas.

Según se supo, los damnificados, de Santiago, Córdoba y Buenos Aires, habrían entregado varios millones de dólares a Maldonado para realizar inversiones y éste los habría utilizado a "título personal", aunque el dinero fue ingresado a UM que por unos meses depositó intereses a los clientes, por lo que Lindow afirma que "no pueden argüir desconocimiento" ni achacarle toda la responsabilidad al fallecido.

Aparentemente, el fallecido Maldonado utilizó fondos para realizar compras de bienes personales, algunos de ellos en Paraguay, pero la responsabilidad con los inversionistas es de la firma.

El letrado, quien hará las presentaciones formales en los próximos días sostuvo que también pedirá que se investigue a la viuda de Maldonado, ya que ésta conocía las claves de las cuentas de su difunto esposo y también manejaba los bienes.

Para el letrado, la mujer no podría desconocer la presunta maniobra fraudulenta del financista e incluso podría ser parte de la maniobra. Las nuevas presentaciones judiciales plantean un panorama complejo para los socios que quedaron al frente de UM Argentina, quienes insisten en desconocer las deudas.