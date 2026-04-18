Conocido delincuente sacó a “pasear” una bicicleta en moto y fue detenido

El conocido “Chochi” Guzmán llevaba una bicicleta a bordo de de una motocicleta, cuando fue demorado por personal policial y no pudo justificar la procedencia de dicho rodado.

Hoy 08:11

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada en la ciudad de Termas de Río Hondo derivó en la demora de un sujeto que circulaba con un motovehículo y transportaba una bicicleta, sin poder acreditar la procedencia de los mismos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4:35 en el 7° pasaje del barrio España, donde personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental N° 6, realizaba recorridos preventivos.

En ese contexto, los efectivos interceptaron a un masculino identificado como José Guzmán, alias “Chochi”, de 30 años, con domicilio en calle Absalón Rojas al 600 del barrio San Martín, quien ya contaría con antecedentes.

Al momento del control, el sujeto se desplazaba en una motocicleta marca Motomel Skua 150 cc y trasladaba una bicicleta rodado 29 en la parte trasera. Sin embargo, no supo justificar la procedencia de ninguno de los rodados.

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Tras verificar los datos, se estableció que la motocicleta no presentaba pedido de secuestro, mientras que sobre la bicicleta no pudo acreditarse propiedad.

Ante la situación, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso el secuestro de ambos rodados y que el individuo sea trasladado en calidad de demorado a sede policial.

El procedimiento finalizó en la Comisaría Comunitaria N° 50, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se continúan las actuaciones correspondientes.